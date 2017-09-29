预防尿路感染要注意什么

发布时间:2017-09-29

如果一些发病率很高又是比较严重的疾病，能够在平时进行注意和预防的话，相信很多人都愿意去积极的做好。只不过有些人想预防尿路感染这类病情，却不知道该做些什么。下面详细介绍，人们平时预防尿路感染疾病要注意什么呢?



注意事项一

在身体进行运动或重体力劳动结束之后，衣物汗湿后应及时更换，尤其是贴身内衣裤，避免因为细菌感染问题引起尿路感染，平时要注意局部清洗。

注意事项二

大小便之后要运用正确的擦拭方式，在擦拭时，要注意从前往后擦。因为尿道、阴道、肛门对致病菌的防御力依次递增，而清洁度依次递减，尤其是女性朋友要更注意。

注意事项三

日常不要憋尿，而是要多喝水，这样可以多排尿。增加尿量和排尿次数，可以冲洗尿道来帮助预防尿道炎，也能够帮助缓解泌尿感染的病症。

注意事项四

还要注意性生活前后的卫生，以及规范的性生活方式，可以学习使用安全套或性交前后清洗性器官等保护措施。伴侣一方患有传染性疾病时要并暂停房事，防止病情传染。

注意事项五

可以定期检查身体健康状况，尤其是身体有外阴部不适或其他异常不适症状时，应当及时就医，这样可以帮助病人尽早发现身体病情并治疗。

温馨提示：上述帮助大家介绍的几点内容，不管是预防尿路感染疾病，还是帮助促进病情治疗来讲，都是人们可以参考和采取的措施。但是病情治疗还要慎重对待，病人还是去正规医院看病为好，不要让尿路感染疾病影响身体健康。



