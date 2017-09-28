39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 新闻 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
广告
前列腺炎|龟头炎|尖锐湿疣|前列腺痛|阴茎延长|梅毒|疝气手术|医院动态|尿道炎|阴茎增粗|精液异常|生殖器疱疹|无精症 过度手淫|精子检查|男科疾病|包皮环切术|睾丸炎|性病症状|性病图片|肾虚症状|精索静脉曲张|鞘膜积液|性病检查|阳痿早泄

性生活射的太快怎么办

发布时间:2017-09-28

　　在日常生活中，可能人体的状态是会受到多方面因素的影响，而发生不同的异常现象。就拿男人性生活来讲，有些男性是偶尔的过快射精，有的男性则是严重早泄病情，但都想正确解决此类问题，下面一起来谈谈这方面情况。

　　①变换性交体位

　　性生活中可以尽量通过变换体位的方式来改善早泄问题，寻找正确的性爱方式。因为房事体位有很多种，不同人对不同的体位敏感度也不同。

　　②做好房事前戏

　　早泄主要会影响女性的性爱满足感受，男性朋友如果认真做好前戏，可以帮助双方更有性质，也是帮助女性愉悦身心和改善早泄对性生活质量的方法。

　　③治疗身体病症

　　身体患病引起的早泄，自然要对原发性疾病或并发症进行有效治疗，防止器质性因素继续影响男性身体，消除早泄的治病因素，是正确的治疗方法。

　　④调整身心状态

　　有好的身心状态，才能让男人在性生活时有良好的表现。要有积极的心态和良好的情绪，平时也要注意锻炼身体和注意饮食，保持好的身体状态。

　　温馨提示：关于能够帮助早泄患者改善此类问题的几种常见方法，已经进行详细讲解。男性朋友可以参考文章内容，并根据自身情况来改善早泄问题，也可以尽快去医院看诊和治疗，尽早远离早泄这类性功能障碍问题。


热门点击
男科名医更多>
相关阅读