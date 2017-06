前列腺癌治疗研究进展好戏不断

核心提示:在2017年美国临床肿瘤学会(American Society of Clinical Oncology)年会上,多个研究小组发布了关于前列腺癌治疗方面的研究进展。真可谓是好戏不断!

在2017年美国临床肿瘤学会(American Society of Clinical Oncology)年会上,多个研究小组发布了关于前列腺癌治疗方面的研究进展。真可谓是好戏不断!

1.临床试验表明阿比特龙延缓转移性前列腺癌生长18个月,延长存活时间

新闻来源:Abiraterone delays metastatic prostate cancer growth by 18 months, extends survival

根据上周四美国临床肿瘤学会(ASCO)2017年年度会议发布的一项临床试验结果,将一种新的抗激素药物加入到晚期前列腺癌的标准药物治疗中会降低死亡风险将近40%。

这种被称作阿比特龙(abiraterone,商品名为Zytiga)的药物是由杨森制药公司(Janssen Pharmaceuticals)销售的。

在一项临床试验中,当与经常用来治疗转移性前列腺癌男性患者的标准药物强的松(prednisone)联合使用时,阿比特龙将死亡风险降低了38%,而且它也将这种癌症恶化所需的时间由14.8个月增加到33个月。

这项临床试验涉及来自34个国家的1200名晚期前列腺癌患者,持续时间从2013年2月到2014年12月。

根据美国国家医学图书馆的统计数据,在扩散到体内其他地方之前,绝大多数前列腺癌病例(92%)能够被较早地发现。但是大约5%的男性所患的前列腺癌在被确诊时已发生扩散,他们的治疗结果是比较糟糕的。

临床试验首席研究员、法国巴黎第十一大学古斯塔夫-鲁西癌症医学系主任Karim Fizazi说,“对新确诊的转移性前列腺癌男性患者而言,有大量未满足的需求来改进对他们的治疗。这些患者在确诊后仅存活平均不到5年的时间。”

不过,专家们提醒道,服用阿比特龙的男性患者也经常出现严重的副作用。主要的副作用是心血管问题(如高血压)和肝酶异常。

在Fizazi领导的临床试验中,20%的接受联合治疗的男性患者出现高血压,而在仅接受标准药物治疗的男性患者当中,这一数字是10%。

2.阿比特龙延缓晚期前列腺癌生长,有助延长患者寿命

新闻来源:Abiraterone slows advanced prostate cancer, helps patients live longer

根据上周四美国临床肿瘤学会(ASCO)2017年年度会议发布的一项临床试验结果,将一种新的抗激素药物加入到晚期前列腺癌的标准药物治疗中会降低死亡风险将近40%。

一项涉及将近2000名男性患者的临床试验表明将阿比特龙加入到初始的高风险晚期前列腺癌的标准治疗方法中会降低相对死亡风险37%。

这是迄今为止将作为晚期前列腺癌一线治疗药物的阿比特龙与这种癌症的标准治疗药物联合使用的最大临床试验。

临床试验首席研究员、英国伊丽莎白女王医院临床肿瘤学教授Nicholas James说,“阿比特龙不仅延长寿命,也将癌症复发几率降低70%,而且将严重骨骼并发症发生几率降低50%。”

“基于这些临床益处的幅度,我们认为新确诊的晚期前列腺癌男性患者的前期治疗应当会发生变化。”

专家们说,阿比特龙改善晚期前列腺癌标准治疗的原因在于它阻止男性患者全身的睾酮和其他的雄激素产生。

不过,专家们提醒道,服用阿比特龙的男性患者也经常出现严重的副作用。主要的副作用是心血管问题(如高血压)和肝酶异常。

在James领导的临床试验中,41%的接受联合治疗的男性患者出现严重的副作用,而在仅接受标准药物治疗的男性患者当中,这一数字是29%。

3.新的靶向分子疗法旨在治疗转移性前列腺癌

新闻来源:New targeted molecular therapy takes aim at incurable prostate cancer

来自纽约长老会医院和威尔康奈尔医学院的研究人员在美国开始了第一个临床试验:它利用一种小分子治疗患上已扩散到前列腺之外的并且不再对激素疗法作出反应的进展性前列腺癌的男性患者。这项I期临床研究完成了它的第二轮病人招募,其中前6名患者已接受药物剂量治疗。2017年6月5日,这些研究人员在美国临床肿瘤学会(ASCO)2017年年度会议上讨论了这个临床试验。

这些研究人员正在利用小分子Lutetium 177Lu-PSMA-617靶向前列腺特异性膜抗原(PSMA),即一种在85%~90%的转移性前列腺癌中大量表达的蛋白。这种小分子结合到PSMA上,并且提供旨在让这种癌症萎缩的精确放射治疗。

这项临床试验主要试图确定这种小分子药物的最高治疗剂量,并且不会产生明显的副作用。这种PSMA靶向疗法被认为是治疗转移性前列腺癌的最有前景的方法之一。

4.黑人男性和白人男性患者差异性地考虑前列腺癌治疗的影响因素

新闻来源:Black, white men view impacts of prostate cancer treatment differently, study finds

根据来自美国北卡罗来纳大学莱恩伯格综合癌症中心的一项研究,当针对选择哪种前列腺癌治疗作出决策时,黑人男性和白人男性患者差异性地优选考虑某些治疗相关因素。

在对北卡罗来纳州经诊断患上前列腺癌的1171名黑人男性和白人男性的调查当中,研究人员发现更多的黑人男性关注癌症疗法对他们的日常活动的影响、治疗成本、接受治疗的时间以及治疗后的恢复时间。

2017年6月5日,这些研究人员在美国临床肿瘤学会(ASCO)2017年年度会议上发布了这些发现。这可能有助解释为何一些黑人男性更不可能接受积极疗法来治疗这种疾病。

这项研究资深作者、北卡罗来纳大学莱恩伯格综合癌症中心放射肿瘤学副教授Ronald C. Chen说,“在作出治疗决策时,需要考虑这些重要因素上存在的差异可能在前列腺癌的治疗选择和治疗结果存在的种族差异中发挥的作用。”

这些研究人员调查了黑人男性和白人男性患者以便鉴定出在前列腺癌治疗上,哪些因素他们认为是非常重要的,或者不是非常重要的。他们发现绝大多数的黑人男性和白人男性患者都优选考虑两种因素:治疗后的生活质量;这种治疗在多大程度上治愈他们的癌症。在中高风险前列腺癌男性患者当中,这些研究人员发现94%的白人男性患者和96%的黑人男性患者认为这种治疗是否会治愈他们的癌症是一种非常重要的治疗因素。他们还发现就中高风险前列腺癌而言,83%的白人男性患者和88%的黑人男性患者认为保持生活质量是非常重要的。

然而,这些研究人员发现其他因素存在一些种族上的差异。尽管74%的中高风险前列腺癌黑人男性患者认为这种治疗对他们的日常活动的影响是非常重要的,但是仅58%的白人男性患者认为这种因素是非常重要的。

就恢复时间而言,黑人男性患者更加关注:81%的中高风险前列腺癌黑人男性患者认为它是非常重要的,而仅有50%的中高风险前列腺癌白人男性患者认为它是重要的。就治疗成本而言,65%的黑人男性患者认为它是非常重要的,而对白人男性患者而言,这一数字是32%。

5.ASCO和安大略癌症护理中心发布新的前列腺癌放射治疗指南

新闻来源:ASCO and Cancer Care Ontario update guideline on radiation therapy for prostate cancer

2017年3月28日,美国临床肿瘤学会(ASCO)和安大略癌症护理中心发布了在前列腺癌患者中使用近距离放射治疗的联合临床实践指南更新。该更新提供了对于不同风险患者组的循证建议,为每个患者组指定了近距离放射治疗最有效的形式。

该指南的建议是针对新诊断患有前列腺癌,要求或选择积极的治疗方法且不考虑或不适合积极监测的男性患者。如果患者有中度到重度的泌尿系统症状,前列腺肥大,曾接受过前列腺手术和有放射治疗的禁忌症或身体健康状况不佳,那么患者可能不符合接受近距离放射疗法的条件。

新指南主要建议包括:

(1)对于符合低风险前列腺癌条件的患者,单独使用低剂量率近距离放射疗法,单独使用外放射治疗或根治性前列腺切除术。

(2)对于符合条件的中低危前列腺癌患者(Gleason 7,前列腺特异性抗原[PSA] <10 ng/mL或Gleason 6,PSA 10~20 ng / mL),低剂量率近距离放射治疗可作为单一疗法提供。

(3)对于选择接受外放射治疗(联合/不联合雄激素剥夺疗法 (ADT))的中风险前列腺癌患者,应为其提供低剂量率或高剂量率的近距离放射治疗推量照射。

(4)对于接受外放射治疗和雄激素剥夺疗法的高风险前列腺癌患者,应为其提供近距离放射治疗推量照射(低剂量率或高剂量率)。

(5)对于接受低剂量率近距离放射治疗的患者,碘-125和钯-103均为合理的同位素选择;对于是否使用铯-131或高剂量率单一疗法不作推荐。

(6) 应以平衡,客观的方式优先从多学科角度向患者提供所有的护理方案辅导(手术,外束放射治疗,近距离放射治疗,主动监视,适用)。

(7) 若选择近距离放射治疗,患者应前往遵循质量保证体系的治疗中心进行治疗。

专家小组审查了2011年至2016年12月期间发表的相关文献来编写此新指南。本指南以五项随机对照临床试验依据。