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男人30岁还遗精正常吗？应该怎么办？

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2017-06-1039健康网
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核心提示：遗精是男性从青春期开始的一种生理现象，指不因性交而精液自行泄出的症状，大部分男性在有固定性生活后遗精就会逐渐减少。所以一般来说，30岁还在遗精没有太大的问题。

　　遗精是男性从青春期开始的一种生理现象，指不因性交而精液自行泄出的症状，大部分男性在有固定性生活后遗精就会逐渐减少。所以一般来说，30岁还在遗精没有太大的问题。

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　　男人遗精是否正常，这就要看自己的年龄和是否有性行为。一般男性会在青春期左右出现遗精，而且次数比较多。但是随着年龄的增长，遗精的次数会慢慢减少，结婚后更加少之又少。因为遗精是精液没能及时排出，而导致精液自溢。等到男性有了正常的性生活，精液通过性生活排出体外，遗精的现象就回家减少。所以这种情况是正常的。

　　30岁的男性，如果长期趴着睡会导致遗精。趴着睡压迫阴囊，刺激阴茎，容易造成频繁遗精。频繁遗精会导致头晕、背痛、疲乏无力、注意力不集中，严重的话还会影响正常工作和生活。 趴着睡会使阴囊温度升高，又不容易及时散热，所以对精子生长也有一定影响。尚未生育的年轻人尤其要当心。 另外，俯卧位的睡眠方式还容易压迫内脏、使呼吸不畅，对生殖系统也有一定影响。尤其对年轻人来说，危害更大，会遗精。

　　30岁男人遗精了应该怎么办？注意精神调养，排除杂念。丰富文体活动，适当参加体力劳动或运动。注意生活起居，节制性欲，戒除手淫。晚餐不宜过饱，被褥不宜过厚，内裤不宜过紧。少食辛辣刺激性食物，如烟、酒、咖啡等。肝火偏旺证，治法清肝泻火。方药龙胆泻肝汤或化肝煎加减。龙胆草、栀子、黄芩清泻肝火;柴胡舒肝解郁。当归、生地滋养肝血。泽泻、车前草、木通引火下行兼泻肝经湿热。瘀血阻滞证，治法行气活血，化瘀通络。方药血府逐瘀汤加减。

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