前列腺增生怎么预防？预防前列腺增生做好这几点

核心提示：前列腺增生是许多男性朋友需要面对的问题，生活、饮食上的不良习惯往往会令前列腺增生的问题加重，那么前列腺增生要如何预防呢？
前列腺增生是许多男性朋友都会碰到的问题，一般多见于中年男性，但由于生活不规律，或者不良生活习惯的影响，部分的青年男性也会出现前列腺增生的问题，因此青年男性朋友也要重视前列腺增生的问题，做好预防工作。那么前列腺增生要如何预防呢？
1、防止受寒。寒冷会领前列腺增生的病情加重，因此，患者一定注意防寒，预防感冒和上呼吸道感染等。
2、慎用药物。不明情况下用乱用药可加重前列腺增生引起的排尿困难，剂量大时甚至会引起急性尿潴留，如阿托品、异丙基肾上腺素等。
3、不要喝酒，少吃辛辣刺激性食物。饮酒可使前列腺及膀胱颈充血水肿而诱发尿潴留。辛辣刺激性食物，既可导致性生殖器充血，又会使痔疮、便秘症状加重，压迫前列腺，加重排尿困难。
4、适量饮水。饮水少不但会引起脱水，也不利排尿对尿路的冲洗作用，还容易导致尿液浓缩而形成不溶石，因此要多饮水
前列腺增生是很多男性都会有的经历，所以一定要注意防范，年轻人更要重视它的存在。所以，平常一定要多锻炼身体，远离那些不良嗜好，有规律的生活。
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