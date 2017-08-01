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三个小方法助你有效预防脱发

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2017-08-2639健康网
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核心提示：怎样预防脱发？脱发是影响着不少人的皮肤问题，预防脱发有三个小妙招。

　　脱发怎样预防好？脱发是困扰着不少人的问题，尤其男性由于生理特点，更容易被脱发困扰。那么在日常生活中，怎样才能有效预防脱发呢？

    预防脱发做好这几点

　　1.正确的洗发方法

　　洗发水要挑无香味、无色的。市面上不少洗发水都含有合成界面活性剂，洗净力强，但容易伤头皮。最好选用不含色素、香料、防腐剂等添加剂的弱酸性洗发水，减少对头皮的刺激。洗发前，不要直接将洗发水抹在头发上，而是先梳去头发、头皮间的污垢（这样可减少洗发水的使用量），然后将洗发水倒在手掌上打磨出丰富的泡沫，然后再涂抹在头发上。

　　洗发后应尽早让头发干燥，因为湿头发容易滋生细菌。可以使用电吹风，电吹风使用时要离头发20—30厘米远，同时不要长时间对着一个地方吹。当用热风吹到七八成干时，要换用冷风吹，有利于保护头皮及定型。

　　2.合理的保养手段

　　按摩可放松头皮。按摩头皮有助放松，促进血液循环，从而预防脱发。按摩时用指腹适当用力，左右来回推揉整块头皮，每天至少做15—20分钟。晚上11点前要睡觉。夜间10点至凌晨2点，毛母细胞的新陈代谢处于活跃状态，是头发生长的“黄金时期”。晚上10点前入睡对于大家来说有点困难，但11点前睡觉是可行的。

　　3.关于饮食

　　应该多吃番茄柑橘来补充维生素，特别是戒不掉烟的人，因为抽烟影响头皮血液循环，不利头发生长。暴饮暴食、偏食、吃快餐等，均不利头发健康。睡觉前要保持空腹状态，否则会影响血液循环，加速脱发。

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