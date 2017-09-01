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备孕必看！精子的3大杀手莫轻视！

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2017-09-1639健康网
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核心提示：现在越来越多的年轻男女都存在“怀不上”的问题，排除了身体疾病外，造成男女不孕不育有个很重要的原因就是——男性没有做好准备，无法提供优良的精子。那么，什么原因会导致男性无法产生优良精子呢？

　　现在越来越多的年轻男女都存在“怀不上”的问题，排除了身体疾病外，造成男女不孕不育有个很重要的原因就是——男性没有做好准备，无法提供优良的精子。那么，什么原因会导致男性无法产生优良精子呢？

不孕不育,备孕,精子质量

备孕必看！精子的3大杀手莫轻视！

　　精子的3大“杀手”莫轻视

　　杀手1：高温

　　睾丸里的精子最害怕高温，如果生活中男性常有以下行为发生，可能会对睾丸产生危害，从而影响精子质量。生活中，泡温泉、焗桑拿、穿紧身裤、长时间骑自行车、放笔记本电脑在膝盖上等等行为都能给睾丸营造高温环境。

　　杀手2：化学毒物

　　由于有害的化学毒物会影响男性精子的生成，而且且对胎儿的发育也非常不利，因此，男人应尽量避免铅、汞、苯、镍、氨、放射线、同位素、电磁波等有害物质。

　　杀手3：生殖感染

　　男性生殖健康是备孕的最为基本的前提，如果患有前列腺炎精囊炎尿道炎睾丸炎附睾炎等疾病，男性最好尽早看医生，听从医生的建议。

　　备孕，先“养好”精子

　　我国有句古话说：“圣人不治已病治未病”，意思是在还疾病还没到来之前就做好预防措施，以免疾病来临。受孕也是同样的道理，要想提高受孕几率，预防不孕不育，男方就应该养精蓄锐，及时把精子“养好”。

　　因此，男女双方要想怀孕，男性就应该在孕前3个月到6个月内做好相关保健工作，避免抽烟酗酒，避开化学毒物，养成良好的生活习惯，多吃蔬菜水果，有生殖疾病就应该及时治疗。

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