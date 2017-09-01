备孕必看！精子的3大杀手莫轻视！

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核心提示：现在越来越多的年轻男女都存在“怀不上”的问题，排除了身体疾病外，造成男女不孕不育有个很重要的原因就是——男性没有做好准备，无法提供优良的精子。那么，什么原因会导致男性无法产生优良精子呢？